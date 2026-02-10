Григор Димитров и наш талант играха силно, но загубиха от Бен Шелтън и друг американец в Далас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и 19-годишният талант Георги Георгиев отпаднаха в първия кръг на двойки на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТР 500 с награден фонд след силно представяне срещу американците Бен Шелтън и Александър Ковачевич със 7:5, 6:7(5), 3:10.

Представителите на домакините да №9 и №78 на сингъл. Григор е №43, а Георги - №1309.

Въпреки ранкинга си Георгиев се представи на впечатляващо ниво срещу американците. Той също като Григор е от Хасково и е тренирал при неговия баща Димитър Господинов. Сега се подготвя в Щатите.

На сингъл Димитров ще се изправи срещу Алекс Микелсен (САЩ) днес вечерта.