Линдзи Вон от болницата: Истинският провал в живота е да не си се опитал

От болничното легло Линдзи Вон се изпоповяда за жестокото падане на олимпиадата. Ето какво написа тя:

Вчера моята олимпийска мечта не приключи по начина, по който си мечтаех. Не беше приказният край, но това е животът. Аз дръзнах да мечтая и работих много да я осъществя. Защото разликата в спускането между стратегическата линия и катастрофичната контузия може да бъде по-малка от 5 инча (10 сантиметра).

Просто бях с 5 инча по-къса линия, когато дясната ми ръка се закачи от вътрешата страна на вратата, изви ме и предизвика падането. Моята скъсана кръстна връзка и старите ми контузии нямат нищо общо.

За съжаление получих сложно счупване на тибиалната кост, която в момента е стабилна, но ще трябват няколко операции, за да се оправи.

Вчера не завърши по начина, по който се надявах и въпреки огромната физическа болка, която ми причини, не съжалявам. Да бъда на стартовата линия бе невероятно чувство, което никога няма да забравя. Да знам, че имам шанс да победя, си е победа. Аз знаех, че състезанията са рискови. Те винаги са били такива и ще останат такива в този толкова опасен спорт.

И както в ските, ние рискуваме и в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не сбъдваме мечтите, които можем да имаме. Но все пак и това е красотата в живота; ние опитваме.

Аз опитах. Аз мечтах. Аз скачах.

Аз се надявам, че в живота съм имала куража да се предизвиквам. Животът е прекалено къс, за да не поемаш рискове. Защото истинския провал в живота е да не си се опитал.

Аз вярвам във вас, както вие вярвахте в мен.

Обич, Линдзи