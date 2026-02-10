Преди Илия Груев само Пол Скоулс и Давид Силва са постигали това във Висшата лига

Българският национал Илия Груев с право заслужи редица комплименти за най-силния мач в кариерата си - победата на “Лийдс” с 3:1 над “Нотингам” във Висшата лига на Англия.

След двете асистенции, 4 създадени опасности, 98 процента точност на пасовете и неуморното сноване по терена от неговия клуб призоваха картата с движението и подаванията му на “Еланд Роуд” да бъде окачена в Лувъра.

Илия наистина бе блестящ срещу “Форест”, а се оказва, че с него 25-годишният халф се нарежда до две знакови за Висшата лига фигури. Груев е едва третият футболист, който в един мач от най-силното първенство в света записва 2 асистенции и има 98 процента точни подавания при 25+ такива (неговите са 43 от 44) според статистиката на платформата Opta, която води началото си от сезон 2003/2004.

Другите двама с подобно постижение са Пол Скоулс и Давид Силва. Първият е 11-кратен шампион с “Манчестър Юнайтед” и 2 пъти носител на трофея с “червените дяволи”.

С “Манчестър Сити” Давид Силва триумфира с 4 титли на Англия. С националния отбор на Испания е световен и двукратен европейски шампион.

Над 5 г. пък трябваше да чакат феновете на “Еланд Роуд”, за да видят играч да направи 2 асистенции за любимия “Лийдс” у дома. Преди Груев това направи испанецът Пабло Ернандес. Той подаде за 2 от попаденията при победата с 5:2 над “Нюкасъл” на 16 декември 2020 г.

Днес Илия ще излезе титуляр и в 9-ия мач на йоркширци за 2026-а. Те гостуват на “Челси” в среща от 26-ия кръг на Висшата лига.

Мениджърът Даниел Фарке обяви на пресконференция, че българинът е кораво момче и ритникът в лицето от съотборника му Доминик Калвърт-Люин в мача срещу “Нотингам” не е проблем.