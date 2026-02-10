Ето всички контузии Линдзи Вон преди последната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емблематичната американска скиорка Линдзи Вон падна зловещо в началото на спускането от олимпийските игри в Милано/Кортина. Ето всички, контузии, които преди това получи в кариерата си красавицата.

Февруари, 2007 г. Почти разкъсва кръстна връзка на дясното коляно на тренировка. Пропуска състезанията на световното в Оре, след като има два сребърни медала до момента и остатъка от сезона.

Февруари, 2009 г. Порязва кутрето на дясната си ръка на бутилка от шампанско след като печели спускането на световното във Вал д'Изер.

Декември, 2009 г. Натъртва сериозно предмишницата си по време на гигантския слалом от световната купа в Лиенц (Австрия).

Февруари, 2010 г. Натъртва сериозно пищяла на десния крак преди олимпиадата във Ванкувър. Въпреки болките взема злато в спускането и бронз в супергигантския слалом.

Февруари, 2011 г. Получава сериозно сътресение на мозъка при падане на тренировка в Австрия. Опитва се да кара на световното в Гармиш-Партенкирхен, но се отказва.

Февруари, 2013 г. Пада на световното в Шладминг. Възстановяват и скъсани връзки в коляното. След това отново ги къса в Вал д'Изер и чупи костица в стъпалото. Пропуска олимпиадата в Сочи.

Август, 2015 г. На подготвителния лагер в Нова Зеландия чупи левия глезен.

Февруари, 2016 г. След падане в Андора има фрактури в лявото коляно. Пропуска цяла година.

Ноември, 2016 г. На тренировка в Колорадо чупи дясната си ръка.

Ноември 2018 г. Хипер разтяга кръстната връзка на лявото си коляно и къса лигаменти по време на тренировка.

Февруари 2019 г. След невероятен полет финишира в предпазните мрежи в Оре. В крайна сметка се отървава само с натъртвания.

Април 2024 г. Прави операция за подмяна на дясното коляно. Част от костта се отстранява и е заменена от две титаниеви парчета. Месец след това обявява, че ще се завърне в ските.

Януари 2026 г. Разкъсва изцяло кръстната връзка на лявото си коляно при падане на световната купа в Кран Монтана.