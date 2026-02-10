Наша световна шампионка продължава в САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вяра Парапунова, която стана световна шампионка за девойки по волейбол до 19 години, преминава в отбор от САЩ. Играещата като посрещач Парапунова ще носи екипа на "Коустал Каролина", съобщават от клуба в социалните мрежи.

Досегашната състезателка на "Левски София" е третата българка в колежанското първенство на САЩ, където ще играят центърът Деница Ангелова ("Маями") и либерото Виктория Нинова ("Синсинати").

Вяра Парапунова ще премине в "Коустал Каролина" след края на настоящия сезон.

Нинова и Ангелова също бяха част от отбора на България, който стана световен шампион за девойки до 19 години миналото лято.