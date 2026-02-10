ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наша световна шампионка продължава в САЩ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22258439 www.24chasa.bg

Наша световна шампионка продължава в САЩ

1728
Вяра Парапунова Снимка: "Левски"

Вяра Парапунова, която стана световна шампионка за девойки по волейбол до 19 години, преминава в отбор от САЩ. Играещата като посрещач Парапунова ще носи екипа на "Коустал Каролина", съобщават от клуба в социалните мрежи.

Досегашната състезателка на "Левски София" е третата българка в колежанското първенство на САЩ, където ще играят центърът Деница Ангелова ("Маями") и либерото Виктория Нинова ("Синсинати").

Вяра Парапунова ще премине в "Коустал Каролина" след края на настоящия сезон.

Нинова и Ангелова също бяха част от отбора на България, който стана световен шампион за девойки до 19 години миналото лято.

Вяра Парапунова Снимка: "Левски"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)