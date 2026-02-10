Бащата на Вон: За мен кариерата на Линдзи приключи

Бащата на Линдзи Вон - Алън Килдоу, обяви, че ужасното падане в олимпийското спускане в Кортина слага край на кариерата ѝ.

„Тя е на 41 години. Няма да има повече ски състезания за Линдзи Вон, стига аз да имам какво да кажа по въпроса. Тя е много силна личност. Тя познава физическата болка и разбира обстоятелствата, при които се намира. И е способна да се справи с нея. По-добре, отколкото очаквах. Тя е много, много силен човек. И затова мисля, че се справя много добре", заяви бившият скиор.

Именно в Кортина на 18 януари 2004 дъщеря му за първи път стига да подиум в световната купа, а сега на същата писта твърде вероятно направи последното си състезание.