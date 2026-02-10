Сезонът за Джак Грийлиш приключи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Евертън" Джак Грийлиш претърпя операция на крака, с което сезонът му приключи. 30-годишният англичанин, който играе под наем от "Манчестър Сити", получи стрес фрактура в крака при победата с 1:0 срещу родния му клуб "Астън Вила" през януари.

Грийлиш участва в 22 мача за тима от Ливърпул през настоящата кампания, а в тях отбеляза 2 гола и даде 6 асистенции, с което направи заявка за участие на световното първенство през лятото.

Контузията обаче до голяма степен слага край на мечтите му да играе на втори Мондиал, след като носеше фланелката на Англия в Катар през 2022 година.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще се проведе между 11 юни и 19 юли, а Англия е в група с Хърватия, Гана и Панама.