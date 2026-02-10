ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спартак" се жалва от реферите на варненското дерби

Антон Генов връчва на Радослав Гидженов наградата. Снимка: Startphoto.bg

Ръководството на "Спартак" внесе официална жалба в БФС за съдийството във варненското дербито срещу "Черно море" в събота, завършило 0:0.

"Соколите" завършиха срещата с 10 души, след като Мартин Георгиев получи директен червен картон в 18-ата минута на мача.

Преди това съдията Радослав Гидженов показа жълт картон на футболиста за нарушение срещу Асен Чандъров, но след проверка на ситуацията с ВАР Георгиев бе изгонен.

"С жалбата си настояваме компетентните органи към БФС да извършат обстоен професионален анализ на съдийските решения в конкретния двубой и да предоставят ясна и аргументирана оценка на действията на съдийския екип и ВАР съдиите. Очакваме официална реакция и становище от страна на БФС", пишат от "Спартак".

Антон Генов връчва на Радослав Гидженов наградата.
