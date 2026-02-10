Ламин Ямал ходил на готварски курсове

Звездата на "Барселона" Ламин Ямал сподели подробности от личния си живот пред вестник "Мундо депортиво". 18-годишният нападател разказа за своите хобита и занимания извън терена. Той призна, че е посещавал курсове по готварство, но е решил да ги прекрати.

„Истината е, че напуснах готварските курсове, защото не бяха за мен. Бях наистина лош готвач. Най-доброто, което можех да направя бе картофени хапки", споделя Ямал.

"В свободното си време правя това, което прави всеки 18-годишен: излизам с приятели, грижа се за брат си, играя PlayStation... Такива неща. Опитвам се да не се фокусирам единствено върху футбола, да не се концентрирам постоянно върху мача или да гледам видеоклипове на защитника, срещу когото ще играя, нищо подобно. В свободното си време се откъсвам от футбола колкото е възможно повече", добавя Ямал.