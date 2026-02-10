Дават 1,4 млн. евро на седмица на Салах в Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитски клубове обмислят да утроят заплатата на нападателя на "Ливърпул" Мохамед Салах, за да го доведат в местната Про Лига.

Ако 33-годишният египтянин приеме офертата, заплатата му ще се увеличи до 1,4 милиона евро на седмица, твъърди Mirror.

Саудитските клубове гледат на Салах като на потенциалната нова звезда в лигата, особено предвид потенциалното напускане на португалския нападател Кристиано Роналдо след бойкота му.

"Ливърпул" е склонен да се раздели със Салах, тъй като това би намалило значително разходите за заплати в клуба. Освен това, мърсисайдци очакват и голяма сума за трансфера на крилото и искат да финализират сделката преди световното първенство през 2026 г.