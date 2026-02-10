Наш национал пред трансфер в "Малмьо"

"Малмьо" преговаря с "Партизан" за привличането на халфа на "Партизан" Янис Карабельов, пише шведското издание Sportbladet. Спортният директор на клуба Даниел Андерсон и ръководството търсят нови попълнения за отбора и 30-годишният българин е един от желаните.
През изминалия сезон "Малмьо" се класира на шесто място в първенството на Швеция. Новият сезон започва след две седмици.
Българският национал изпадна в немилост в сръбския гранд, след като бе сменен старши треньорът.
Договорът на халфа с "Партизан" е до лятото на 2027 година. През този сезон той има 27 мача за сръбския клуб, в които е вкарал два гола и е направил 4 асистенции.