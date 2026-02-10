ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран призова Тръмп да не се поддава на "разрушител...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22259578 www.24chasa.bg

"Спортинг" остана в борбата за титлата с гол в последните секунди в дербито с "Порто"

740
Защитникът на "Спортинг" Максимилиано Араухо се радва селд гола на Луис Суарес в добавеното време в дербито с "Порто". Снимка: Ройтерс

"Спортинг" запази шансовете си за шампионската титла на Португалия, след като се добра до 1:1 с гол в 90+10-ата минута като гост в дербито с водача "Порто". С равенството тимът от Лисабон остана втори и запази на 4 точки разликата от лидера "Спортинг" след 21-ия кръг в първенството.

  Домакините поведоха в 77-ата минута чрез Секо Фофана. Гола падна след продължително разбъркване, предизвикано първоначално от пробив със серия от финтове на 17-годишната звезда на "Порто" Франсиско Моура.

В последните секунди Луис Суарес изпълни дузпа, която бе спасена от вратаря Диого Коща, но при добавката колубмиеца не сгреши. 

Защитникът на "Спортинг" Максимилиано Араухо се радва селд гола на Луис Суарес в добавеното време в дербито с "Порто". Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)