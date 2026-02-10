"Спортинг" остана в борбата за титлата с гол в последните секунди в дербито с "Порто"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Спортинг" запази шансовете си за шампионската титла на Португалия, след като се добра до 1:1 с гол в 90+10-ата минута като гост в дербито с водача "Порто". С равенството тимът от Лисабон остана втори и запази на 4 точки разликата от лидера "Спортинг" след 21-ия кръг в първенството.

Домакините поведоха в 77-ата минута чрез Секо Фофана. Гола падна след продължително разбъркване, предизвикано първоначално от пробив със серия от финтове на 17-годишната звезда на "Порто" Франсиско Моура.

В последните секунди Луис Суарес изпълни дузпа, която бе спасена от вратаря Диого Коща, но при добавката колубмиеца не сгреши.