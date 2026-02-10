ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гласят Моуриньо за селекционер на Португалия

Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

Португалската федерация обмисля да покани Жозе Моуриньо за селекционер на националния отбор.

Според телевизията ESPN, предложението ще бъде направено след изтичане на договора на сегашния тренор Роберто Мартинес. Договорът на Мартинес е до 31 юли 2026 г.

В момента Моуриньо е мениджър на лисабонския "Бенфика". Настоящото споразумение на 63-годишния наставник с клуба е до юни 2027 г.

В квалификациите за световното пъървенство португалците спечелиха 13 точки в шест мача, осигурявайки си първото място в Група F с Унгария, Ирландия и Армения.

Това е седмото поредно участие на португалския национален отбор на световни финали. 

