Веласкес преди "Лудогорец": Подготвени сме перфектно

Идеята и планът, както и досега съм казал, е да използваме силните си страни и да опитаме да минимизираме силните страни на противника. Физически и кондиционно сме перфектно подготвени.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес преди утрешното гостуване на тима му на "Лудогорец" от 1/4-финалите за купата на България. Дербито между лидера в Първа лига и хегемонът е от 18 ч в Разград.

Испанският наставник на "сините" обясни, че е наясно със състава, с който ще излезе. Извън титулярите ще бъде Макун, който още се възстановява от контузия.

"Предишния мач (б.а. загубата 0:1 с мача за суперкупата) играхме на неутрален терен, сега ще сме гости. Играчите ще бъдат същите. Отборите са същите, но що се отнася до стартовите единадесет, до начина на игра, до стратегиите може да видите разлики. Очаква ни тежък мач срещу отбор, който разполага с доста широчина в състава си. Ние сме уверени в нашите възможности. Ще се опитаме да изиграем мача по най-добрия начин и ще се опитаме да го спечелим", допълни Веласкес.

Треньорът на столичани потвърди, че най-вероятно отборът му ще бъде подсилен с още някой. До момента "Левски" взе две ново попълнения, но пък от "Герена" си тръгнаха петима.

Веласкес говори и относно раздялата с Фабио Лима: "Той е невероятно момче, който е в прекрасни отношения с всички в клуба. Неговото семейство е в Бразилия. Договорът му изтича. Това определи напускането му. Най-нормалното нещо, което може да се случи. От друга страна имаше ограничено игрово време. Аз мога да говоря само от моя опит в отношенията си с него. От първия момент отношението му е невероятно. Отнесохме се с уважение към него, що се отнася до желанието му да се прибере в Бразилия. Той показваше професионално отношение от първия си ден в Левски. Никога няма да забравя момента, в който той се наложи да изиграе мача срещу "Апоел" (Беер Шева) като ляв бек и ни помогна много. Пожелавам му всичко най-хубаво в професионален и в личен план", завърши Веласкес.