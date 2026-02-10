"Чикаго Файър" ухажва Левандовски

"Чикаго Файър" се опитва да убеди нападателя на "Барселона" Роберт Левандовски да се присъедини към клуба от MLS лигата. Американският тим предлага на поляка двугодишен договор със солидна заплата. Левандовски все още не е приел офертата на "Чикаго Файър", тъй като в момента е преследван от европейски и саудитски клубове.

Треньорът на Чикаго Файър Грег Берхалтер коментира евентуалното привличане на 37-годишния нападател.

"Няма да обсъждам преговорите между Левандовски и "Чикаго Файър", но мога да кажа със сигурност, че той е изключителен играч. През последните 15 години никой футболист в петте най-добри лиги в Европа не е отбелязвал повече голове от Левандовски. Той демонстрира уменията си във всеки клуб, за който играе."

„Аз съм негов голям фен. Следя кариерата му от много години и съм сигурен, че ако обичате футбола и отбелязването на голове, определено ще оцените играта на Левандовски", цитира Sport.es думите на треньора.

През този сезон нападателят е участвал в 28 мача във всички състезания, отбелязвайки 13 гола и давайки три асистенции. Настоящият му договор с "Барселона" е до лятото на 2026 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 9 милиона евро.