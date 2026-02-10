ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без Стеф Къри в Мача на звездите

СНИМКА: РОЙТЕРС

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в Националната баскетболна асоциация Стеф Къри няма да участва в ежегодния Мач на звездите в неделя заради контузия в дясното коляно.

37-годишният гард ще пропусне двубоите срещу "Мемфис Гризлис" и "Сан Антонио Спърс" през седмицата, но от "Голдън Стейт Уориърс" се надяват, че ще се завърне след паузата за Мача на звездите при домакинството срещу "Бостън Селтикс" на 19 февруари.

„Въпросът е да се уча в движение кое е по-добро за мен. Все още боли. Трябва да се опитам да се отърва от възпалението и болката. Това е нещо, което ще трябва да следим, но ако се завърна прекалено рано, проблемът може да се възобнови", каза Къри пред ESPN.

От началото на сезона Стеф Къри е пропуснал 14 двубоя за "Голдън Стейт", но има средно по 27,2 точки на мач - петото най-добро постижение в кариерата му.

"Уориърс" заемат осмата позиция в Западната конференция с баланс 29-25.

