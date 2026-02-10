ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

72-годишен убил с чук и брадва петима в Украйна, р...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22260656 www.24chasa.bg

Организаторите ремонтират дефектните медали на игрите в Милано/Кортина

1404
Снимка: Ройтерс

Организационният комитет на олимпийските игри в Милано-Кортина ще ремонтира проблемните медали, които са се чупят или разкачат.

Ако медалите им са счупени, спортистите могат да ги върнат и ние ще ги поправим. Организационният комитет незабавно започна разследване с монетния двор, който произвежда медалите. Предприемаме стъпки за коригирането им, обявиха организаторите.

Медалите за игрите в Милано-Кортина са изработени от рециклиран метал, получен от отпадъци, произведени от Италианския институт по монетен двор и полиграфия.

Няколко от медалистите на състезанията се оплакаха от лошото качество на отличията. Първа бе американската шампионка в спускането Брийзи Джонсън.

Подобно нещо се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След награждаването българинът се затича и медалът му падна от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)