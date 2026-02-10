Организаторите ремонтират дефектните медали на игрите в Милано/Кортина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Организационният комитет на олимпийските игри в Милано-Кортина ще ремонтира проблемните медали, които са се чупят или разкачат.

Ако медалите им са счупени, спортистите могат да ги върнат и ние ще ги поправим. Организационният комитет незабавно започна разследване с монетния двор, който произвежда медалите. Предприемаме стъпки за коригирането им, обявиха организаторите.

Медалите за игрите в Милано-Кортина са изработени от рециклиран метал, получен от отпадъци, произведени от Италианския институт по монетен двор и полиграфия.

Няколко от медалистите на състезанията се оплакаха от лошото качество на отличията. Първа бе американската шампионка в спускането Брийзи Джонсън.

Подобно нещо се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След награждаването българинът се затича и медалът му падна от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея