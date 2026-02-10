Шефът на ските се надява Линдзи Вон да се завърне

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шефът на Международната ски федерация Йохан Елиаш заяви, че се надява един ден отново да види американката Линдзи Вон на пистата.

41-годишната Вон падна изключително тежко в спускането на олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Линдзи вече бе 2 пъти оперирана в Тревизо, като е със счупен ляв крак, а има и други травми.

Броени дни преди този старт тя скъса и кръстни връзки в коляното, което я поставя пред дълъг период на възстановяване.

"Всички желаем бързо и цялостно възстановяване на Линдзи. Надявам се, че скоро отново ще я видя да кара ски", каза Елиаш.