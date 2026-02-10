ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

72-годишен убил с чук и брадва петима в Украйна, р...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22260923 www.24chasa.bg

Шефът на ските се надява Линдзи Вон да се завърне

2244
Снимка: Ройтерс

Шефът на Международната ски федерация Йохан Елиаш заяви, че се надява един ден отново да види американката Линдзи Вон на пистата.

41-годишната Вон падна изключително тежко в спускането на олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Линдзи вече бе 2 пъти оперирана в Тревизо, като е със счупен ляв крак, а има и други травми.

Броени дни преди този старт тя скъса и кръстни връзки в коляното, което я поставя пред дълъг период на възстановяване.

"Всички желаем бързо и цялостно възстановяване на Линдзи. Надявам се, че скоро отново ще я видя да кара ски", каза Елиаш.

Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)