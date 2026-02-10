ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Секссимволът Юта Лердам и гаджето ѝ Джейк Пол с общо 34 млн. последователи в инстаграм

Юта Лердам Снимка: Ройтерс

Олимпийската шампионка в бързото пързаляне с кънки на 1000 метра Юта Лердам говори след титлата си от Милано/Кортина.

"Това злато е сред нещата, които ми липсваха, така че вече се чувствам завършена", заяви тя.

А това ще ѝ даде повече време в личния живот. Тя е годеница с инфлуенсъра и професионален боксьор Джейк Пол, който наблюдаваше състезанието на живо в залата в Милано и отчете успеха на гаджето си с пост в инстаграм, където има 29 млн. последователи. Тези на Юта, която е един от секссимволите на игрите са 5 млн.

Лердам разкри, че Пол и семейството ѝ са я подкрепяли във всяка стъпка, въпреки че самата тя не е успяла да направи същото за тях.

"Не успях да посетя някои от неговите мачове заради моята кариера. Надявам се в бъдеще да бъда по-често до него. Той ме подкрепя много повече и присъства на много от състезанията ми, за което съм му благодарна. Същото мога да кажа и за семейството ми", добави Лердам.

Юта Лердам Снимка: Ройтерс

