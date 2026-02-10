ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Произвеждали вафли с водата от незаконните кладенц...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22261293 www.24chasa.bg

Банско посреща бронзовия Тервел Зафиров и другите ни олимпийци в сноуборда в петък

2872
Снимка: Startphoto.bg

Банско ще посрещне олимпийския медалист Тервел Замфиров на 13 февруари (петък), съобщиха от Българската федерация по ски.

На специална церемония от 10:30 часа на Шилигарника ще бъдат приветствани Замфиров и другите трима национали от алпийския сноуборд - Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, които участваха на игрите в Милано/Кортина.

20-годишният Тервел Замфиров се класира на трето място в паралелния гигантски слалом в неделя и донесе първо отличие за България от Олимпийски игри след 20-годишна пауза.

Янков се нареди на 13-о място, а Кръшняк се класира 31-и.

В надпреварата при жените 16-годишната Замфирова пък завърши на престижното десето място в олимпийския си дебют.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)