Банско посреща бронзовия Тервел Зафиров и другите ни олимпийци в сноуборда в петък

Банско ще посрещне олимпийския медалист Тервел Замфиров на 13 февруари (петък), съобщиха от Българската федерация по ски.

На специална церемония от 10:30 часа на Шилигарника ще бъдат приветствани Замфиров и другите трима национали от алпийския сноуборд - Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, които участваха на игрите в Милано/Кортина.

20-годишният Тервел Замфиров се класира на трето място в паралелния гигантски слалом в неделя и донесе първо отличие за България от Олимпийски игри след 20-годишна пауза.

Янков се нареди на 13-о място, а Кръшняк се класира 31-и.

В надпреварата при жените 16-годишната Замфирова пък завърши на престижното десето място в олимпийския си дебют.