Клаебо грабна 7-а олимпийска титла, на една е от вечния рекорд

Абсолютният доминатор в ски бягането Йоханес Клаебо безапелационно спечели спринта във Вал ди Фиеме за втори златен медал от игрите в Милано-Кортина.

Така норвежецът вече има 7 титли от най-високия спортен форум и е на една от рекорда. С по 8 са сънародниците му Марит Бьорген (ски бягане), Бьорн Дели (ски бягане) и Оле Ейнар Бьорндален.

Със златото си днес Клаебо стана първият в ски бягането, който печели една дисциплина в 3 олимпиади поред.

Втори изненадващо завърши американецът Бен Огдън.

22-годишният норвежец Оскар Вике взе бронза при дебюта си на олимпиада.

Българите Даниел Пешков и Марио Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите в спринта и завършиха съответно на 73-о и 74-о място.

В дамския спринт шведките окупираха подиума.

Лин Сван детронира сънародничката си Йона Сундлинг, която остана втора. Мая Далквист завърши трета.

Българката Калина Недялкова отпадна в квалификациите и се нареди на 73-а позиция в крайното класиране.