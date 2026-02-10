Радослав Янков: Спортът боли, но пътят продължава!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата на българския сноуборд Радослав Янков си направи равносметка в социалните мрежи след 14-ото място на олимпиадата в Милано/Кортина. Ето какво написа той:

"Спортът боли.

Не говоря за физическата болка.

Дадох всичко от себе си, но не беше достатъчно.

Понякога успяваш, а друг път получаваш само уроци – уроци, които са по-ценни от много победи. И може би точно това е най-важното, на което ме научи спортът – да приемам загубите и неуспехите.

Всички сме достойни, но само трима достигат дотам, където мечтаем. Един от тях беше нашият Тервел, който ме накара да се почувствам истински горд българин.

Българите можем! Благодаря, че бях там. Благодаря за всяка емоция. Благодаря и на всички, които ми подават ръка, когато падна! Пътят продължава!"