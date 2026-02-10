Лидер на "Барса" под въпрос за 1/2-финала с "Атлетико" за кралската купа

Нападателят на "Барселона" Рафиня е под въпрос за първия мач от полуфиналите в турнира за Купата на краля в Испания срещу "Атлетико" (Мадрид) в четвъртък,

Бразилецът се възстановява от мускулна контузия и вече пропусна два поредни двубоя. Той не тренира с останалата част от тима днес. Атакуващият футболист не е играл от 31 януари при победата с 3:1 над "Елче" в испанското първенство. Той беше заменен на полувремето по време на мача, след като е почувства мускулни болки в десния крак.

„Чувствам се по-добре, работим всеки ден", каза футболистът пред испански медии в понеделник и добави: „Ще видим дали ще съм на разположение за мача в четвъртък. Има варианти, но всички знаем как е с контузиите. Не мога да ви лъжа. Бих искал да кажа, че мога да играя в четвъртък, но изоставам във физическо отношение."

29-годишният Рафиня отбеляза 10 гола в 11 мача за "Барселона" преди да се контузи.