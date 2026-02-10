Отново олимпийски провал за Шифрин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Суперсензация ознаменува отборната комбинация при жените. Всички виждаха двойката Бризи Джонсън - Микаела Шифрин като шампион, след като Джонсън поведе след спускането. Най-добрата слаломистка в света Шифрин отново показа нерви на олимпиада и провали двойката, като я изпрати на четвърто място в крайното класиране. По същия начин американката се провали и на олимпиадата в Пекин.

Титлата взеха австрийките Ариана Ридлер и Катарина Хубер, които бяха втори след спускането. Те изпревариха само с 5 стотни германките Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер. Бронзът остана за американките Джаки Уайлс и Пола Молцан на 25 стотни. Шифрин завърши на 6 стотни от Молцан.

Трудно завръщане имаше словачката Петра Влъхова. В първия си старт от 2 години насам тя не завърши.