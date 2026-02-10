Сензационна титла за норвежец в биатлона, Благой Тодев е 22-и

С чиста стрелба 26-годишният норвежец Йохан-Олаф Ботн спечели златото в индивидуалния старт (20 км) на биатлона. Той повали и 20-те мишени, което му позволи да изпревари с 14,8 секунди французина Ерик Перо, който бе фаворит, но допусна 1 наказателна минута. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) взе бронза също с наказателна минута.

Титлата е сензационна, защото до момента Ботн има само 3 победи в индивидуални стартове в световната купа. Той направи международен дебют едва през 2021 г. Попадна в националния отбор единствено заради отказването на братята Бьо след края на миналия сезон.

Ботн дори пропусна няколко старта този сезон заради смъртта на съотборника си Стиверт Бакен около Коледа. Бакен бе намерен мъртъв в хотелската си стая в Италия по време на лагер.

Уникално състезание от нашите направи банскалията Благой Тодев, който допусна само 2 наказателни минути, което му отреди 22-ото място. Той направи втората по бързина стрелба и само един патрон го лиши от рекордно класиране в кариерата.

Владимир Илиев и Константин Василев бяха най-слабите от цялото състезание в стрелбата, като допуснаха по 9 наказателни минути. Владо обаче бе 14-и в бягането, а Косьо - 19-и, което дава надежди в спринта. Така Владо е 75-и, а Василев - 78 от 89 състезатели. Антон Синапов остана 69-и с 4 пропуска.