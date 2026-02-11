Времето помогнало много за евакуацията на Линдзи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Истинският провал е да не опиташ, написа легендата в ските

Слънчевото време в Кортина е помогнало много за бързата евакуация на Линдзи Вон от пистата "Олимпия Тофане". Това разкри пилотът на хеликоптера, с който тя бе откарана в болница "Роберто Чит".

"Наистина условията много ни помогнаха", обясни той. "Нямаше никакъв проблем. Смятам, че резултатът бе неочаквано добър", обясни той.

Пилотът на хеликоптера Снимка: Ройтерс

"Тръгнахме в момента, в който получихме сигнала", каза Анализа Рафин, която се пусна по лебедката до Вон.

"Аз, пилотът, сестрата. Всичко се случи в рамките на секунди. За късмет, нямаше проблеми с лебедката, както понякога се случва", допълни тя.

От болничното легло Линдзи Вон се изповяда за жестокото падане на олимпиадата.

Линдзи Вон Снимка: Ройтерс

Ето какво написа тя:

"Вчера моята олимпийска мечта не приключи по начина, по който си мечтаех. Не беше приказният край, но това е животът. Аз дръзнах да мечтая и работих много да я осъществя. Защото разликата в спускането между стратегическата линия и катастрофичната контузия може да бъде по-малка от 5 инча (10 сантиметра).

Просто бях с 5 инча по-къса линия, когато дясната ми ръка се закачи от вътрешата страна на вратата, изви ме и предизвика падането. Моята скъсана кръстна връзка и старите ми контузии нямат нищо общо.

За съжаление, получих сложно счупване на тибиалната кост, която в момента е стабилна, но ще трябват няколко операции, за да се оправи.

Вчера не завърши по начина, по който се надявах, и въпреки огромната физическа болка, която ми причини, не съжалявам. Да бъда на стартовата линия, бе невероятно чувство, което никога няма да забравя. Да знам, че имам шанс да победя, си е победа. Аз знаех, че състезанията са рискови. Те винаги са били такива и ще останат такива в този толкова опасен спорт.

И както в ските, ние рискуваме и в живота. Мечтаем. Обичаме. Скачаме. Понякога сърцата ни са разбити. Понякога не сбъдваме мечтите, които можем да имаме. Но все пак и това е красотата в живота; ние опитваме.

Аз опитах. Аз мечтах. Аз скачах.

Аз се надявам, че в живота съм имала куража да се предизвиквам. Животът е прекалено къс, за да не поемаш рискове. Защото истинският провал в живота е да не си се опитал.

Аз вярвам във вас, както вие вярвахте в мен.

Обич, Линдзи"