Олимпийският хокей - труден за прогнозиране

Швейцария е най-сензационният тим в последните години

В сряда стартира чаканият с най-голям интерес на олимпиадата турнир по мъжки хокей. Не само заради завръщането на играчите от НХЛ след дълго отсъствие, но и заради трудния за прогнозиране краен резултат.

Това показва развитието на ситуацията през последните му пет издания. За Торино през 2006 г. четворката според букмейкърите трябваше да бъде Канада, Чехия, Швеция и Русия, а се получи Швеция, Финландия, Чехия и Русия. След това във Ванкувър от Канада, Русия, Швеция и САЩ се получи Канада, САЩ, Финландия и Словакия. Прогнозите за Сочи през 2014 г. бяха абсолютно същите като за Ванкувър, а се получи Канада, Швеция, Финландия и САЩ. В ПьонгЧанг букмейкърите вярваха на подредбата Русия, Канада, Швеция и Финландия, а четворката се оформи с Русия, Германия, Канада и Чехия. И в Пекин от Русия, Финландия, Швеция и Канада се превърна на Финландия, Русия, Словакия и Швеция.

Или три пъти от 5 съвпада шампионът, и то в поредни издания - 2010, 2014 и 2018 г. Само един път главният фаворит не стига до финал. В Торино Канада падна от Русия на 1/4-финал. И само веднъж са излизали на финал фаворитите - Русия срещу Финландия през 2022 г.

Точни съвпадения в четворките няма.

Задължително

един от

фаворитите

не стига до

1/2-финала

Най-непредсказуемият отбор са финландците. В три от турнирите е в четворката, без никой да ги чака там, още в един не стига до 1/2-финал въпреки прогнозите. През 2006 г. скандинавците се добират до финал след победи над САЩ и Русия, във Ванкувър пращат у дома Чехия, а в Сочи - Русия. Отпадането преди четворката е през 2018 г. след загуба от Канада.

Два пъти сензацията са словаците. Никой не ги е слагал в четворката, а те през 2010 г. елиминираха Швеция, а през 2022 г. - САЩ и след това и шведите за бронза. Реално освен трите първенци има само още две съвпадения - четвъртите места на Русия в Торино и на САЩ през 2014 г. И това е всичко.

И най-важното - в четири от последните пет турнира до четворката стига отбор, който не е оценен по-високо от седмото място. Това е Финландия в Торино, във Ванкувър и Пекин - Словакия, и в ПьонгЧанг - Германия. И само през 2014 г. там са четири тима от топ 5, всички без Русия.

Форматът на турнира е непроменен - три групи от по четири отбора. Никой не отпада. Първенците си почиват на 1/8-финала, а останалите се борят за място в осмицата.

В група А винаги побеждава втория по предварителните прогнози (три пъти САЩ, Чехия - един път), като три пъти е измествана Канада и един път Русия. И сега ще е интерeсно. Според букмейкърите ще спечели Канада, втора ще е Чехия, а след това Швейцария и Франция. И ако чехите спечелят, ще продължат традицията.

Главният аутсайдер в група В три пъти не е ставал последен. На последната олимпиада Дания би Чехия и Швейцария и стана втора, а на предната - по същия начин напред се оказа Словения, а през 2014 г. трета става Австрия. Това е добра новина за домакините, защото сега топаутсайдер е Италия. Но това е почти невъзможно в група Швеция, Финландия и Словакия.

Група С винаги е най-пресказуема. Само през 2010 г. Беларус измести от третото място Германия, а след четири години Швейцария измести Чехия от второто. На последните две олимпиади в тази група се финишира според прогнозите. Сега това устройва САЩ(първи в прогнозите), Германия (втора), но Латвия и Дания са напълно равни за третото място. Някои дават малко предимство за латвийците.

Още две сензации се случиха в Сочи. Например излезе коефициент от 3,20, че Русия няма да стигне до медалите като домакин. И това се получи след загубата от Финландия на 1/4-финала. Фаворити за спечелването на наградата за най-добър играч бяха Александър Овечкин и Сидни Кросби с 8,00, а тя отиде при Тему Селане при коефициент 151,00.

В последните четири олимпиади бяха изиграни по 30 мача, а през 2006 г. бяха 38, но тогава форматът бе друг - две групи от по 6 отбора. Най-малко голове бяха вкарани в Сочи - по 4,7 средно на мач, а най-много във Ванкувър - по 6. Последните две са на едно ниво 5,07 средно в Пекин и 5,15 за ПьонгЧанг.

Швейцария е главният заподозрян за изненада. За последните 20 години три пъти е предизвиквала огромни сензации. През 2006 г. при 5% вероятност и коефициент от 18,00 надвиха Чехия (3:2), а също и Канада при 6% и 16,00 (2:0). Тогава играха 1/4-финал, който загубиха от Швеция.

След 4 години Швейцария направи 2:2 с Канада при 6% шанс и 14,58, като загуби само след дузпи.

В топ 5 на изненадите са още успехът на Словакия над Русия през 2018 г. със 7% вероятност и коефициент от 12,82, и равенството между Чехия и Латвия през 2010 г. при същата вероятност при 2010 г.

Драмата от финала през 2018 г. е трудно да бъде забравена. Тогава Русия и Германия направиха равенство в редовното време при 13% шанс това да се случи и коефициент от 7,46. На последната олимпиада голямата сензация бе победата на Дания над Чехия с 2:1, но там нещата не бяха толкова драстични - 15% шанс и 6,19.

Сега

всички очакват

финал между

Канада и САЩ,

а има и ингрига за лидерството в групата на Швеция и Финландия. Четворката изглежда така според предварителните предвиждания - Канада (2,10 за злато), САЩ (3,20), Швеция (6,00) и Финландия (10,00). 15,00 има Чехия, 20,00 - Швейцария, 50,00 - Германия и 100,00 - Словакия. Останалите са с коефициент 300,00.

Коефициентът за Канада да играе на финал е само 1,30, а за САЩ 1,55.

В група А канадците са суперфаворит за първото място с 1,25, а след тях са чехите с 4,50. Швейцария е далеч назад с 10,00, а Франция е отписана със 100,00.

В група В има интрига за първото място между шведите (1,57) и финландците (2,60), а след тях са Словакия с 15,00 и италианците със 100,00. В С лидер е САЩ с 1,15, Германия е далеч назад с 10,00 и по 25,00 за Латвия и Дания.

Турнирът започва в сряда и е до 22 февруари. Груповата фаза завършва на 15-и, предварителните плейофи - на 17-и, а 1/4-финалите са след ден. На 20-и са 1/2-финалите, а ден по-късно е мачът за бронза. Финалът е в последния ден на игрите по традиция заедно с бягането на 50 километра.