Годеникът на Тейлър Суифт помогна на семейство на шампионка

Годеникът на Тейлър Суифт и легенда в американския футбол Травис Келси и брат му Джейсън помогнаха на семейството на първата тъмнокожа хокеистка от САЩ Лейла Лейла Едуардс да са до нея на олимпиадата. Травис вече е по-известен като годеника на Тейлър Суифт.

Фамилията била изключително бедна и заради това се обърнала за помощ към Gofundme. Трябвало да наберат 16 000 долара за билети и престой в Милано при цените на олимпиадата, които са до небесата. Травис разбрал и директно превел 50 000 долара. Така фамилията събрала невероятните 56 000 и пристига в Италия, за да подкрепя Лейла.