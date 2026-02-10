ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Изумителни числа": колко руски войници са убити в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22263317 www.24chasa.bg

Годеникът на Тейлър Суифт помогна на семейство на шампионка

Георги Банов

3556
Тейлър Суифт и нейният приятел Травис Келси Снимка: Twitter/@spotify_swift

Годеникът на Тейлър Суифт и легенда в американския футбол Травис Келси и брат му Джейсън помогнаха на семейството на първата тъмнокожа хокеистка от САЩ Лейла Лейла Едуардс да са до нея на олимпиадата. Травис вече е по-известен като годеника на Тейлър Суифт.

Фамилията била изключително бедна и заради това се обърнала за помощ към Gofundme. Трябвало да наберат 16 000 долара за билети и престой в Милано при цените на олимпиадата, които са до небесата. Травис разбрал и директно превел 50 000 долара. Така фамилията събрала невероятните 56 000 и пристига в Италия, за да подкрепя Лейла.

Тейлър Суифт и нейният приятел Травис Келси Снимка: Twitter/@spotify_swift

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)