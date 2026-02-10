Отрязаха германец за купон след сензационна титла в скока

Може и да си спечелил най-сензационната титла, но нямаш право на купон.

Германецът Филип Раймунд триумфира в скока от нормална шанца, но веднага се прибра да спи.

"Ако изпие една бира, ще припадне. Изморен е, не е ял нищо, а като се прибере в хотела, трябва да си почива, защото има състезание", обясни треньорът му Щефан Хорнгахер.

Раймунд си тръгнал от шанцата около 11 часа вечерта.

Немците са в хотел Villa di Bosco в Става, на около 20 минути от нея. Но във вторник вечерта имат старт на смесеното отборно състезание, където Филип е с Феликс Хофман, Селина Фрайтаг и Агнес Рийш.

"Не мога да повярвам. Нямам такъв успех до момента. Да съм на първото стъпало на най-голямото състезание, е невероятно", призна си Филип след триумфа. До него бе майка му Катрин и батковците му Фабиан и Жоел.

Липсваха баща му Кристиан, който е наставник на швейцарския национален отбор при жените, и малката му сестра Сина, заради която всички му викат Хиле, защото не можела да казва Филип като малка.

Раймунд е едва вторияъ германец с титла на нормална шанца след тази на Андреас Велингер в ПьонгЧанг. Несъществуващата Германска демократична република има също две - на Ханс-Георг Айхенбах от Инсбрук1976 и легендата Йенс Вайсфлог от Сараево1984.

Владимир Зографски

прие доста тежко

32-ото си място и

отпадането след

първите опити на

олимпиадата

Това почти не се бе случвало този сезон.

"Като цяло днес имах някакви проблеми със симетрията, които се видяха и в пробния опит, и сега на състезанието, а това е нещото, което коства много метри. С такива проблеми няма как да се скочи добре. При първия и третия тренировъчен опит имах тези проблеми, а във втория ги изчистихме и мислех, че всичко е отминало, но ето че явно не е.

Сега ще анализираме какво се случи. Кофтито е, че това стана на олимпийските игри. Честно казано, се чувствам в доста добра форма. Сезонът ми върви добре, както и тренировките. За мен това е изцяло провал", заяви той след състезанието.