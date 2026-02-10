ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъжете от хижа "Петрохан" гладували с дни, за да с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22263350 www.24chasa.bg

Обраха националите на Израел по бобслей

Георги Банов

2892
СНИМКА: РОЙТЕРС

За първи път в историята на олимпийските игри, световни и европейски първенства посегнаха на най-охраняваната делегация - тази на Израел. Докато тренирали националите по бобслей, били обрани и им изчезнали няколко хиляди евро и паспортите. Това разкри пилотът Адам Еделман. Поради липса на средства те се настанали в стара къща, която запазили през сайтовете. Разбира се, не им е отделена сериозна охрана.

Останалите от делегацията са в олимпийските села и са под наблюдението на Мосад. Еделман е на втората си олимпиада, след като се пусна на скелетон в ПьонгЧанг. Сега събра екипаж от състезател на овчарски скок, спринтьор и ръгбист, за да участва и в Милано/Кортина.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)