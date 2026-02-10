Обраха националите на Израел по бобслей

За първи път в историята на олимпийските игри, световни и европейски първенства посегнаха на най-охраняваната делегация - тази на Израел. Докато тренирали националите по бобслей, били обрани и им изчезнали няколко хиляди евро и паспортите. Това разкри пилотът Адам Еделман. Поради липса на средства те се настанали в стара къща, която запазили през сайтовете. Разбира се, не им е отделена сериозна охрана.

Останалите от делегацията са в олимпийските села и са под наблюдението на Мосад. Еделман е на втората си олимпиада, след като се пусна на скелетон в ПьонгЧанг. Сега събра екипаж от състезател на овчарски скок, спринтьор и ръгбист, за да участва и в Милано/Кортина.