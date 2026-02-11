ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веласкес с поне 2 промени за “Лудогорец”

3084
Хулио Веласкес Снимка: Георги Палейков

Поне 2 промени ще направи треньорът на “Левски” Хулио Веласкес за предстоящия мач с “Лудогорец” спрямо този отпреди 8 дни за суперкупата на България. Днес “сините” гостуват в Разград в най-интересния 1/4-финал от купата на България.

През миналата седмица столичани паднаха 0:1 от 14-кратните шампиони. А сега Веласкес вече има план как да елиминира първенеца и носител на купата от миналата година. За целта той със сигурност ще направи промени с халфовата си линия. Извън титулярите ще бъде и Макун, който още не е напълно готов след леката травма, която получи. Не е изключено Веласкес да заложи на Хуан Переа вместо Мустафа Сангаре на върха на атаката. Така испанецът действа в мача от първенство срещу “Ботев” (Враца), спечелен от “сините” 3:1.

“Идеята и планът, както и досега съм казвал, е да използваме силните си страни и да опитаме да минимизираме силните страни на противника. Физически и кондиционно сме перфектно подготвени”, каза Веласкес на традиционната си пресконференция преди срещата.

Предводителят на “сините” разкри, че най-вероятно отборът ще бъде подсилен с още поне един играч до края на трансферния прозорец.

“Напуснаха петима и се присъединиха двама футболисти. Анализираме, оценяване и се опитваме заедно да намерим най-доброто решение за клуба”, каза още той.

Хулио Веласкес Снимка: Георги Палейков

