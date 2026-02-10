На 24 г. Благой Тодев говори за отказване. Владо Илиев: Бях трагичен в стрелбата

След силното състезание, което направи в индивидуалната дисциплина на 20 км от олимпийската програма в биатлона с 22-о място, банскалията Благой Тодев изненадващо заговори за демотивация и отказване на 24 г.. “Не знам дали ще има следващ сезон за мен. Господ дава талант, но преди голямо състезание все нещо се случва. Сега 6 дни на легло”, сподели той. Преди предната олимпиада пък бе дълго време в изолация заради това, че седял до украинка с коронавирус в самолета. Преследван е и постоянно от контузии.

Отново не направих моето бягане. Не мога да почувствам свежестта, която има в мен. Височината тежи много тук. Не мога да кажа, че съм доволен. Единствено медалът има значение на олимпиада. Павлина Филипова е четвърта на олимпиада и колко хора я знаят и колко - Катя Дафовска. Няма значение топ 10 или топ 20”, допълни той.

Владимир Илиев и Константин Василев бяха най-слабите от цялото състезание в стрелбата, като допуснаха по 9 наказателни минути. Владо обаче бе 14-и в бягането (от 89 участници), а Косьо - 19-и, което дава надежди в спринта.

Владо реално завърши 75-и, а Василев - 78-и от 89 състезатели. Антон Синапов остана 69-и с 4 пропуска.

“Трагедия, за мен лична трагедия. Много трудно състезание. Стрелбата изобщо не се получи, все едно беше друг човек на стрелбището. Каквото и да правех, мишените не падаха. Снощи имах проблем с китката, не знам, може би някакъв импулс. Не е това да се оправдавам. Много лошо състезание за мен”, каза Владо Илиев, който е на пета олимпиада.

“По трасето се чувствах много добре, но с толкова наказания... Психически, като тръгнеш, знаеш, че няма шанс за нищо. И също така бягането, в последните обиколки нямаш импулса да бягаш, както с чиста стрелба. Но както казах, това е единственият положителен момент, бягането ми днес, за спринта имам шанс, ако си оправя стрелбата. Един ден се получава, някой път не се получава. За съжаление, днес при мен не се получи изобщо стрелбата”, обясни той.

“Смятам, че съм добре подготвен и ще гледам след два дена да успея да се получи абсолютно всичко комплексно в биатлона, за да мога да направя един добър резултат за преследването, което е любимата ми дисциплина”, заяви още Илиев.