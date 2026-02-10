БФС върна стария час на пловдивското дерби след недоволството на феновете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес е постъпило писмо от Главна дирекция "Национална полиция" с препоръка мачът да бъде върнато по първоначалната програма

БФС върна първоначално обявения начален час на пловдивското дерби между "Локомотив" и "Ботев", съобщават "черно-белите". Срещата от 1/4-финалите за Купата на България ще се играе на 12 февруари от 18 часа, както беше планирано в началото.

Решението идва след нараснало недоволство сред феновете на двата пловдивски тима и последвала кореспонденция с органите на реда. Първоначално, след писмо от Главна дирекция "Национална полиция" при МВР от 2 февруари т. г., Спортно-техническа комисия към БФС промени часа на мача за 15.30 часа.

На 10 февруари обаче в БФС е постъпило ново писмо от полицията, с което се препоръчва дербито да бъде върнато по първоначалната програма.

Така голямото пловдивско дерби между "Локомотив" и "Ботев" отново ще започне в 18 часа, като се очаква сериозен зрителски интерес и пълни трибуни.