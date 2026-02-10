ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актрисата Катрин О'Хара е починала от белодробна е...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22263730 www.24chasa.bg

Норвежки ас в биатлона се разкая за изневяра

4984
Стурла Холм Лагрейд се разкайва при интервюто. Снимка: Ройтерс

Норвежецът Стурла Холм Лагрейд, който спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 20 километра в биатлона на зимните олимпийски игри днес, направи необикновено признание за изневяра на приятелката си.

"Има някой, с когото исках да го споделя, но може би не гледа днес. Преди шест месеца срещнах любовта на живота си - най-красивия и най-мил човек на света", каза той пред норвежката държавна телевизия NRK в интервю на живо спечелване на третото място.

"Преди три месеца направих най-голямата си грешка и изневерих. Казах ѝ за това преди седмица. Това беше най-лошата седмица в живота ми", каза през сълзи 28-годишният норвежец, предава БТА.

Той не назова името на своята приятелка, но я сравни с най-престижната награда на Игрите.

"Имах златен медал в живота си и вероятно има много хора, които ме гледат с различни очи, но аз имам очи само за нея. Спортът зае малко по-различно място (в живота ми) през последните няколко дни. Да, бих искал да мога да го споделя с нея", каза още Лагрейд.

Стурла Холм Лагрейд се разкайва при интервюто. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)