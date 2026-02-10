ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА би 2:0 ЦСКА 1948 и се класира на 1/2-финал за купата

Съдията Радослав Гидженов се опита да се съвземе след сблъсъка с футболиста на ЦСКА Исак Соле. След това обаче довърши мача. Снимка: Георги Палейков

ЦСКА надви 2:0 ЦСКА 1948 в четвъртфинала за купата на България и се класира за финалната четворка.

Мощното начало на ЦСКА даде резултат и логично домакините поведоха с гол на Йоанис Питас, който се възползва от отлично подаване на Мохамед Брахими и изпрати топката зад вратаря на гостите Димитър Шейтанов.

Атаката започна Исак Соле, който с чудесен диагонален пас намери Мохамед Брахими на дясното крило. После подаване към Питас, който с десния крак не остави шансове на Димитър Шейтанов.

В 21-ата минута съдията Радослав Гидженов се сблъска с Исак Соле от ЦСКА. За щастие, пловдивският рефер успя да продължи, след като спряха неговото кръвотечение на устната.

Чак в шестата минута на добавеното време на първата част изникна първа възможност за ЦСКА 1948. Браян Собреро стреля силно, Фьодор Лапоухов спаси, а Атанас Илиев не успя да направи добавка.

Малко преди това сантиметри разделиха Иван Турицов от ЦСКА от хубав гол, но ударът му мина встрани от вратата на Димитър Шейтанов.

В 74-ата минута след центриране от корнер на резервата Петко Панайотов Макс Ебонг вкара с глава за 2:0 и окончателно реши спора за полуфинала.

