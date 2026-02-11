ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров не издържа срещу американец в Далас

4116
Григор Димитров Снимка: X/RolexRMasters

Григор Димитров не е забравил как се печелят мачове, но напоследък невинаги силите му позволяват да си  свърши работата докрай. 

Най-добрият български тенисист отпадна на старта на турнира в Далас след 7:5, 4:6, 4:6 с представителя на домакините от САЩ Алекс Микелсън. 

Тактиката на Димитров бе успешна до момента, когато очевиден физически проблем му попречи да се движи нормално, а заради болките бившият №3 в света не можеше да изпълнява нормално сервис. След намесата на физиотерапевта между сетовете нашият тенисист просто доигра мача според възможностите си. 

Григор Димитров Снимка: X/RolexRMasters

