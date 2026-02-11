Григор Димитров не издържа срещу американец в Далас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров не е забравил как се печелят мачове, но напоследък невинаги силите му позволяват да си свърши работата докрай.

Най-добрият български тенисист отпадна на старта на турнира в Далас след 7:5, 4:6, 4:6 с представителя на домакините от САЩ Алекс Микелсън.

Тактиката на Димитров бе успешна до момента, когато очевиден физически проблем му попречи да се движи нормално, а заради болките бившият №3 в света не можеше да изпълнява нормално сервис. След намесата на физиотерапевта между сетовете нашият тенисист просто доигра мача според възможностите си.