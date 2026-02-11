Илия Груев и "Лийдс" стигнаха от 0:2 до 2:2 срещу "Челси" в Лондон, пропуск в стил "Христо Йовов" ги спаси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Илия Груев и неговият "Лийдс" продължават с позитивните резултати.

В среща от 26-ия кръг на английската Висша лига (9-и мач за йоркширци през 2026-а, като само българският национал е бил титуляр във всички) тимът на халфа стигна от 0:2 до 2:2 срещу "Челси" в Лондон.

Домакините поведоха чрез Жоао Педро (24) и Коул Палмър (58-дузпа).

Лукас Нмеча (67-дузпа) и Ноа Окафор (73) изравниха, като и за двата гола солиден принос имаше Джейдън Богъл.

В края на мача Коул Палмър направи невероятен пропуск в стил "Христо Йовов" (с "Левски" срещу "Удинезе" през 2006-а), като необяснимо от съвсем близко разстояние прати топката над напречната греда.

В 9-ия с двубой за годината в рамките на 41 дни Груев остана на терена през цялото време.

25-годишниян халф изля отново цялата си енергия, като този път още по-явно блесна в ролята си на диспечер за топката.

В дефанзивен план спечели 3 от 5-те си единоборства, пресече 2 топки, изчисти една, записа 90 процента точност на подаванията и получи четвърта най-висока оценка сред колегите си.

С ценната точка "Лийдс" излезе на 15-ото място с 30.

След 4 победи при мениджъра Майкъл Карик пък "Манчестър Юнайтед" стигна с гол в продължението на Шешко до 1:1 срещу "Уест Хем" в Лондон.

Именно "чуковете" са на 18-ото място, първото, което води до изпадане с 24 точки.

Между тях и "Лийдс" са "Тотнъм" (29) и "Нотингам" (26 и мач по-малко).