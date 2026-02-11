Ето всички медалисти от ден №4 на олимпиадата в Милано/Кротина

шорттрек, смесена щафета:
1. Италия (Елиза Конфортола, Ариана Фонтана, Томас Надалини, Пиетро Сигел) - 2.39,019 минути
2. Канада - 2.39,258
3. Белгия - 2.39,353
ски бягане, спринт класически стил, жени:
1. Лин Сван (Швеция) - 4:03.05 минути
2. Йона Сундлинг (Швеция) - на 1.59 секунди
3. Мая Далквист (Швеция) - на 4.83
73. КАЛИНА НЕДЯЛКОВА (БЪЛГАРИЯ)- 4:21.14 в квалификациите
ски бягане, спринт класически стил, мъже:
1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 3:39.74 минути
2. Бен Огдън (САЩ) - 3:40.61
3. Оскар Вике (Норвегия) - 3:46.55
73. ДАНЕИЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - 3:37.69 в квалификациите
74. МАРИО МАТИКАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - 3:37.97 в квалификациите
ски-свободен стил, слоупстайл, мъже:
1. Бирк Рууд (Норвегия) - 86.28 точки
2. Алекс Хол (САЩ) - 85.75
3. Лука Харингтън (Нова Зеландия) - 85.15
ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, жени:
1. Австрия (Ариане Редлер и Катарина Хубер) - 2:21.66 минути
2. Германия (Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер) - на 0.05 секунди
3. САЩ (Жаклин Уайлс и Пола Молцан) - на 0.25 секунди
биатлон, индивидуален старт на 20 километра, мъже:
1. Йохан Олаф Ботн (Норвегия) - 51:31.5 минути (0+0+0+0 грешки при стрелбата)
2. Ерик Перо (Франция) - на 14.8 секунди (0+1+0+0)
3. Стурла Халм Легрейд (Норвегия) - на 48.3 секунди (0+0+1+0)
22. БЛАГОЙ ТОДЕВ (БЪЛГАРИЯ) - на 5:03.4 минути (1+0+0+1)
69. АНТОН СИНАПОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 9:18.6 минути(1+1+0+2)
75. ВЛАДИМИР ИЛИЕВ (БЪЛГАРИЯ) - на 9:51.3 минути (3+2+3+1)
78. КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ(БЪЛГАРИЯ) - на 10:23.6 минути (3+2+3+1)
шейни, индивидуално, жени:
1. Юлия Таубиц (Германия) - 3:30.625 минути
2. Елина Бота (Латвия) - на 0.918 секунди
3. Ашлу Фаркухарсон (САЩ) - на 0.957 секунди
кърлинг, смесени двойки:
1. Швеция
2. САЩ
3. Италия
ски скок, смесени отбори:
1. Словения (Ника Водан, Анже Ланишек, Ника Превц, Домен Превц) - 1069.2 точки
2. Норвегия (Анна Одине Стрьом, Кристофер Ериксен Сундал, Ейрин Мария Квандал, Мариус Линдвик) - 1038.3
3. Япония (Нозоми Маруяма, Рьою Кобаяши, Сара Таканаши, Рен Никайдо) - 1034.0