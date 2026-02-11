ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Федерацията: Само борци с български паспорти ще уч...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22264732 www.24chasa.bg

Ето всички медалисти от ден №4 на олимпиадата в Милано/Кротина

3100
Снимка: Ройтерс

шорттрек, смесена щафета:

1. Италия (Елиза Конфортола, Ариана Фонтана, Томас Надалини, Пиетро Сигел) - 2.39,019 минути

2. Канада - 2.39,258

3. Белгия - 2.39,353

ски бягане, спринт класически стил, жени:

1. Лин Сван (Швеция) - 4:03.05 минути

2. Йона Сундлинг (Швеция) - на 1.59 секунди

3. Мая Далквист (Швеция) - на 4.83

----------------------

73. КАЛИНА НЕДЯЛКОВА (БЪЛГАРИЯ)- 4:21.14 в квалификациите

ски бягане, спринт класически стил, мъже:

1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 3:39.74 минути

2. Бен Огдън (САЩ) - 3:40.61

3. Оскар Вике (Норвегия) - 3:46.55

----------------------

73. ДАНЕИЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ) - 3:37.69 в квалификациите

74. МАРИО МАТИКАНОВ (БЪЛГАРИЯ) - 3:37.97 в квалификациите

ски-свободен стил, слоупстайл, мъже:

1. Бирк Рууд (Норвегия) - 86.28 точки

2. Алекс Хол (САЩ) - 85.75

3. Лука Харингтън (Нова Зеландия) - 85.15

ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, жени:

1. Австрия (Ариане Редлер и Катарина Хубер) - 2:21.66 минути

2. Германия (Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер) - на 0.05 секунди

3. САЩ (Жаклин Уайлс и Пола Молцан) - на 0.25 секунди

биатлон, индивидуален старт на 20 километра, мъже:

1. Йохан Олаф Ботн (Норвегия) - 51:31.5 минути (0+0+0+0 грешки при стрелбата)

2. Ерик Перо (Франция) - на 14.8 секунди (0+1+0+0)

3. Стурла Халм Легрейд (Норвегия) - на 48.3 секунди (0+0+1+0)

-------------------

22. БЛАГОЙ ТОДЕВ (БЪЛГАРИЯ) - на 5:03.4 минути (1+0+0+1)

-------------------

69. АНТОН СИНАПОВ (БЪЛГАРИЯ) - на 9:18.6 минути(1+1+0+2)

-------------------

75. ВЛАДИМИР ИЛИЕВ (БЪЛГАРИЯ) - на 9:51.3 минути (3+2+3+1)

-------------------

78. КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ(БЪЛГАРИЯ) - на 10:23.6 минути (3+2+3+1)

шейни, индивидуално, жени:

1. Юлия Таубиц (Германия) - 3:30.625 минути

2. Елина Бота (Латвия) - на 0.918 секунди

3. Ашлу Фаркухарсон (САЩ) - на 0.957 секунди

кърлинг, смесени двойки:

1. Швеция

2. САЩ

3. Италия

ски скок, смесени отбори:

1. Словения (Ника Водан, Анже Ланишек, Ника Превц, Домен Превц) - 1069.2 точки

2. Норвегия (Анна Одине Стрьом, Кристофер Ериксен Сундал, Ейрин Мария Квандал, Мариус Линдвик) - 1038.3

3. Япония (Нозоми Маруяма, Рьою Кобаяши, Сара Таканаши, Рен Никайдо) - 1034.0

Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)