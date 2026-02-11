Федерацията: Само борци с български паспорти ще участват на държавното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С решението на Управителния съвет и след направената подписка от страна на треньорите по време на държавното лично първенство в Сливен през месец януари, до първенството на страната ще бъдат допуснати само състезатели с български паспорт, се казва в изявление на Българска федерация по борба.

"Състезатели с документи за временно пребиваване или други подобни, няма да бъдат допускани до първенствата", добави от централата.

От сряда до неделя зала "София" ще приеме Държавното първенство за юноши и момичета, момичета и деца.