"Олимпик Марсилия" махна треньора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Олимпик Марсилия" се раздели със старши треньора си Роберто Де Дзерби. Напускането на италианеца идва след разгрома с 0:5 от "Пари Сен Жермен" в дербито от първенството на ФФранция в неделя. Марсилци отпаднаха и от Шампионската лига.

"Това беше трудно колективно решение, взето след внимателно обмисляне и в най-добрия интерес на клуба, с цел да се отговори на спортните предизвикателства в края на сезона", написаха от клуба.

Роберто Де Дзерби се присъедини към "Олимпик Марсилия" през 2024 година след успешен период в "Брайтън", а през миналия сезон завърши на второто място с тима от южна Франция.

Понастоящем "синьо-белите" заемат четвъртата позиция в Лига 1 с 39 точки, на 12 зад лидера "Пари Сен Жермен".