ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Колячев: Пазарът е спокоен, преходът къ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22265854 www.24chasa.bg

"Олимпик Марсилия" махна треньора

980
"Олимпик Марсилия" загуби дербито с ПСЖ с 0:5 и треньорът бе уволнен. Снимка: Ройтерс

"Олимпик Марсилия" се раздели със старши треньора си Роберто Де Дзерби. Напускането на италианеца идва след разгрома с 0:5 от "Пари Сен Жермен" в дербито от първенството на ФФранция в неделя. Марсилци отпаднаха и от Шампионската лига.

"Това беше трудно колективно решение, взето след внимателно обмисляне и в най-добрия интерес на клуба, с цел да се отговори на спортните предизвикателства в края на сезона", написаха от клуба.

Роберто Де Дзерби се присъедини към "Олимпик Марсилия" през 2024 година след успешен период в "Брайтън", а през миналия сезон завърши на второто място с тима от южна Франция.

Понастоящем "синьо-белите" заемат четвъртата позиция в Лига 1 с 39 точки, на 12 зад лидера "Пари Сен Жермен".

"Олимпик Марсилия" загуби дербито с ПСЖ с 0:5 и треньорът бе уволнен. Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание