Пет златни медала за каратеките на шихан Гергана Апостолова на "Купа Божилов 2026"

С 5 златни, 7 сребърни и 4 бронзови медала се завърнаха каратеките от бургаския СКК "Киокушин спирит" от Петото първенство по карате киокушин за всички възрасти "Купа Божилов" 2026.

На състезанието във Варна, чийто организатори бяха СКК "ИЧИ ГЕКИ" Варна, в лицето на световния шампион шихан Емил Костов и общината, участие взеха 144 каратеки, членове на БКА – ИКО България от града-домакин, от Разград, Бургас, Провадия, Ямбол, Силистра, Пловдив, Сливен и Айтос.

От бургаския клуб на световната шампионка на ката – шихан Гергана Апостолова-Костова участваха 23-ма състезатели, които спечелиха общо 16 медала.

Златни медали в различните възрастови групи завоюваха Тиана Николова, Игор Пейчев, Добромир Янев, Гергана Янева и Валентин Желев.