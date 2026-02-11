ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Колячев: Пазарът е спокоен, преходът къ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22266025 www.24chasa.bg

Пет златни медала за каратеките на шихан Гергана Апостолова на "Купа Божилов 2026"

Тони Щилиянова

[email protected]

1916
Бургаските каратеки се завърнаха с 16 медала от турнира във Варна.

С 5 златни, 7 сребърни и 4 бронзови медала се завърнаха каратеките от бургаския СКК "Киокушин спирит" от Петото първенство по карате киокушин за всички възрасти "Купа Божилов" 2026.

На състезанието във Варна, чийто организатори бяха СКК "ИЧИ ГЕКИ" Варна, в лицето на световния шампион шихан Емил Костов и общината, участие взеха 144 каратеки, членове на БКА – ИКО България от града-домакин, от Разград, Бургас, Провадия, Ямбол, Силистра, Пловдив, Сливен и Айтос.

От бургаския клуб на световната шампионка на ката – шихан Гергана Апостолова-Костова участваха 23-ма състезатели, които спечелиха общо 16 медала.

Златни медали в различните възрастови групи завоюваха Тиана Николова, Игор Пейчев, Добромир Янев, Гергана Янева и Валентин Желев.

Бургаските каратеки се завърнаха с 16 медала от турнира във Варна.
Бургаските каратеки се завърнаха с 16 медала от турнира във Варна.
Бургаските каратеки се завърнаха с 16 медала от турнира във Варна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание