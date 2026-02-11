Ето кои отбори може да срещне България за купа "Дейвис"

България научи възможните си съперници за мача от Световна група I на купа „Дейвис", който ще се проведе на 19–20 септември. До това се стигна, след като родните тенисисти загубиха от Белгия през уикенда при дебюта си сред най-добрите отбори в турнира, който има статут на световно първенство.

През септември националите ни ще изиграят двубой от Световна група I, като при успех ще си осигурят завръщане в Световната група. Отборът на България ще бъде непоставен в жребия, който ще се тегли този четвъртък.

Сред потенциалните съперници са отборите на Сърбия, Перу, Дания, Австралия, Норвегия, Япония, Нидерландия, Аржентина, Унгария, Швеция, Словакия, Бразилия и Финландия. България ще бъде домакин при жребий срещу Сърбия и Норвегия, а ще гостува на Унгария, Финландия и Дания.

Ако България се падне срещу Австралия, Аржентина, Нидерландия, Бразилия, Словакия, Япония, Швеция или Перу, домакинството ще бъде определено от жребия.