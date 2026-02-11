Швейцарец стана първия трикратен олимпийски шампион в Милано/Кортина

Франьо фон Алмен стана трикратен олимпийски шампион на игрите в Милано и Кортина, след като спечели титлата и в супергигантския слалом. Преди това той триумфира в спускането и отборната комбинация заедно с Танги Неф.

Бившият дърводелец направи уникално спускане без нито една грешка и изпревари с 13 стотни амераканеца Райън Кокрън-Зигъл. Суперфаворитът Марко Одермат отново се провали и трябваше да се задоволи с бронза, след като остана на 15 стотни след Кокрън-Зигъл и само на три пред Нилс Алегре от Франция.

Пореден провал претърпяха австрийците, като най-добрият им състезател Рафаел Хазер бе едва пети. Зад него пък бе голямата надежда на домакините Джовани Францони. Ветеранът на италианците Доминик Парис не завърши.

Така фон Алмен се нареди до легендите Жан-Клод Кили и Тони Зайлер с три златни медала от една олимпиада.