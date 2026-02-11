Григор Димитров се пуска в турнира на клей в Ним

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският ас Григор Димитров и испанецът Алехандро Давидович Фокина ще бъдат звездите във второто издание на тенис турнира на клей във френския град Ним.

Той ще се проведе на 3 и 4 април. Това е турнир в рамките само на два дни, като е начало на сезона на клей, който завършва седем седмици по-късно на "Ролан Гарос". Наградният фонд на турнира е 1 милион долара, а победителят ще вземе 301 000.

В турнира ще участват още канадецът Феликс-Оже Алиасим, норвежецът Каспер Рууд, който ще защитава титлата си от 2024-а, казахстанецът Александър Бублик, руснакът Андрей Рубльов и представителят на домакините Юго Юмбер.