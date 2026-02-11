ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът отпуска 8,6 млн. евро за "Джирото"

Министерският съвет в оставка одобри финансиране за 2026 г. в общ размер 8 675 675,00 евро, разпределени по бюджетите на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (за изпълнение на дейности от компетенциите на Агенция „Пътна инфраструктура"). Финансирането е по Закона за публичните финанси, след влизането в сила на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., за обезпечаване на дейности във връзка с провеждането на територията на България през май 2026 г. на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

C домакинството на колоездачната надпревара страната ни на първо място получава възможност да популяризира спорта сред обществото, да вдъхнови повече деца и млади хора да се занимават със спорт и да утвърди здравословния и активния начин на живот като важна част от ежедневието на хората. Наред с това България има шанс да привлече туристи и да затвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна, конкурентна и модерна дестинация на международната туристическа карта, се посочва в прессъобщението.

В началото на януари кабинетът в оставка одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 млн. евро за колоездачното състезание.

