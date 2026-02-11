Великолепна! Лора Христова спечели бронз на олимпиадата в най-българската дисциплина (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В единствената дисциплина, донесла златен медал на България от зимни олимпийски игри - 15 км индивидуално жени, Лора Христова се представи великолепно в Антхолц и донесе на родината ни втори медал от нея на най-високия спортен форум.

22-годишното момиче с чаровна усмивка, робжа на школата в Троян, свали и 20-те мишени при 4-те си стрелби, за да се нареди трета след французойките Жулия Симон (1 пропуск) и Лу Жанмоно (2 пропуска).

Така Лора осигури на България, със сигурност за огромно учудване на мнозина, втори бронз от Милано/Кортина след този на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд.

Именно донеслата олимпийската титла на 15 км от Нагано 1998 Екатерина Дафовска ще награди призьорките в днешния индивидуален старт на 15 километра на игрите в Милано/Кортина и ще може да прегърне наследничката си на подиума Лора.

За нея до днес най-високо класиране в биатлона бе 13-о място отново в на 15 км от световното в Ленцерхайде (Швейц) миналата година.

Лора Христова пресича финала. Снимка: Ройтерс

Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

Снимка: Startphoto.bg