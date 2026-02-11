ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лора Христова донесе 8-ия медал за България от зимни олимпийски игри

13976
Лора Христова е без сили след финала Снимка: Startphoto.bg

С бронза си в индивидуалната дисциплина на 15 км в биатлона на олимпиадата в Милано/Кортина Лора Христова влезе в елитна компания на малцината наши медалисти от зимни игри.

Първият медал за България печели през 1980-а Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра.

Единственият спортист с повече от един медал е Евгения Раданова. В шорттрека тя има сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро на 500 метра от Торино 2006.

С бронз може да се похвали и Ирина Никулчина в преследването на 10 километра в биатлона от Солт Лейк Сити 2002.

Преди 3 дни пък Тервел Замфиров стигна до бронза в паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд.

Благодарение на Лора България вече има общо 8 медала от зимни игри - 1 златен, 2 сребърни и 5 бронзови.

