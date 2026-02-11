Мальовица събира млади скиори и сноубордисти с поредица състезания през февруари

Курортът Мальовица ще се превърне в арена на поредица от престижни младежки състезания по зимни спортове през февруари 2026 г., като ще събере в Рила млади таланти от България и чужбина. В рамките на десет дни пистите ще приемат надпревари по сноуборд и ски алпийски дисциплини, насочени към развитието на подрастващи спортисти.

Организатор на всички събития е курортът Мальовица, а участниците са състезатели от спортни клубове, картотекирани към съответните федерации.

Balkan Rookie Fest 2026 отваря програмата със сноуборд шоу

На 11 и 12 февруари Мальовица ще бъде домакин на Balkan Rookie Fest 2026 – част от международната верига World Rookie Tour за млади сноубордисти. Състезанието е в дисциплината slopestyle и е насочено към откриването и насърчаването на бъдещи звезди в спорта.

Освен чисто състезателната част, програмата включва и съпътстващи активности, които насърчават обмена на опит между млади райдъри от различни балкански и европейски държави. Надпреварата дава възможност за класиране за международните финали на World Rookie Tour и е важна стъпка в спортното развитие на участниците.

Купа „Мальовица" събира младите надежди в алпийските ски

От 17 до 20 февруари пистите на курорта ще приемат стартове по ски алпийски дисциплини за Купа „Мальовица". Програмата е разделена на две възрастови групи.

На 17 и 18 февруари ще се проведат състезания за деца на възраст от 8 до 12 години за купа „Чамкория". На 19 и 20 февруари са планирани два слалома за състезатели на 14 и 16 години за купа „Мальовица". В надпреварите участват представители на клубове, картотекирани към Българска федерация по ски, което гарантира провеждането им по официалните правила и високо спортно ниво.

Спорт и устойчиво развитие рамо до рамо

Паралелно със спортния календар курортът следва дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, в която природната среда е ключов елемент. Планината се разглежда не само като сцена за състезания, а като пространство за възпитаване на уважение към околната среда и отговорно отношение към природните ресурси.

Организаторите залагат на модел, който съчетава активния спорт с минимално въздействие върху екосистемата и насърчава екологична култура сред младите спортисти. За Мальовица природата не е фон, а партньор в изграждането на характер, дисциплина и устойчивост.

Повече информация за програмата и условията за участие ще бъде публикувана в официалните комуникационни канали на курорта.