"Реал" се отказа от Суперлигата

"Реал" (Мадрид) и УЕФА постигнаха споразумение, с което се слагат край на плановете на испанския футболен клуб за създаване на Суперлига. Новината бе съобщена от ръководството на кралския клуб.

"УЕФА, Асоциацията на европейските футболни клубове и "Реал" (Мадрид) се споразумяха за доброто на европейския клубен футбол. След месеци на дискусии в интерес на европейския футбол трите страни могат да съобщят, че ще бъдат спазвани принципите на спортните резултати и ще акцентират върху дългосрочната устойчивост на клубовете и подобряването на преживяванията на феновете чрез използването на технологии. Това споразумение по принцип ще послужи и за разрешаване на техните правни спорове, свързани с Европейската Суперлига, след като бъде приложено окончателно споразумение."

Суперлигата бе създадена през април 2021 година, но така и никога не се материализира в нещо повече от идейно ниво. Тя бе основана от 12 клуба - три от Испания ("Реал" (Мадрид), "Атлетико" (Мадрид) и "Барселона"), три от Италия ("Интер", "Милан" и "Ювентус") и шест от Англия ("Арсенал", "Челси", "Ливърпул", "Манчестър Сити", "Манчестър Юнайтед" и "Тотнъм"). Само дни след това обаче, под натиск от страна на УЕФА, английските клубове, "Атлетико", "Интер" и "Милан" се отказаха от проекта, което остави в него единствено "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Преди дни обаче и италианци и испанци се отказаха.