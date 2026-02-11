ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение в района Хасково

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22270230 www.24chasa.bg

Министър Пешев поздрави биатлонистката Лора Христова

1044
ИВАН ПЕШЕВ

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев поздрави биатлонистката Лора Христова: 

Изключителен успех за България. Невероятната Лора Христова завоюва бронзов медал за България в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026! Днес България отново празнува олимпийски успех, а аз съм сигурен, че това е само началото и че страната ни ще има още много поводи за гордост и бъдещи успехи.

С безгрешна стрелба и впечатляваща изява на трасето Лора показа силен характер и заслужено се качи на почетната стълбичка. На 22 години и само с второ участие на най-големия спортен форум тя ни донесе не само медал, но и огромна гордост.

Това е трети олимпийски медал за страната ни в биатлона след златния триумф на Екатерина Дафовска в Нагано през 1998 година и бронзовото отличие на Ирина Никулчина в Солт Лейк Сити през 2002 година, които поставиха България на световната карта на биатлона.

Честито на Лора и целия ни олимпийски отбор. Поздравления за Българската федерация по биатлон!

ИВАН ПЕШЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)